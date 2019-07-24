Оккупанты построят пешеходную копию Крымского моста (фото)

Мост в парке будет состоять лишь из одной арки.

В оккупированной Керчи в Комсомольском парке соорудят уменьшенную копию Крымского моста.

Конкурс на право построить инсталляцию "Крымский мост" объявлен на сайте госзакупок РФ, передает RG.ru.

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Согласно документации, подрядчик в самом центре парка построит уменьшенную копию моста, а на реализацию проекта отведено всего два месяца с момента заключения контракта.

Правда, мост в парке будет состоять лишь из одной арки — копии автодорожной части длиной около 70 метров. Возводить ее будут практически по той же технологии, что и сам Крымский мост, разве что сваи на большую глубину забивать не придется.

Как сообщало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, незаконно построенный Россией Крымский мост проседает. Об этом свидетельствуют результаты космической съемки. В частности, зафиксировано несколько критических участков моста, где происходят процессы смещения.