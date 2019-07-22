Аналитик дал прогноз по Крымскому мосту

Вопрос возвращения Крыма гораздо более сложный, чем вопрос реинтеграции Донбасса, полагает эксперт.

Журналист, телеведущий и политический аналитик Евгений Киселев считает, что Крымский мост, построенный Россией через Керченский пролив в захваченный Крым, может выстоять.

Украине нужно будет думать, что делать с Керченским мостом после возвращения под контроль Крыма, рассказал эксперт на чате в "Главреде".

По его словам, вопрос о том, как вернуть Крым — серьезный, и он гораздо более сложный и существенный, чем вопрос о реинтеграции захваченной части Донбасса.

Читайте такжеОккупанты закончили прокладывать рельсы на Крымском мосту (фоторепортаж)

"...полагаю, что в свое время, когда только начиналось это строительство, и когда его критики в Украине предсказывали, что этот мост… рухнет, они порой основывались на прежних, возможно, устаревших представлениях о том, как можно возводить подобного рода сооружения в проблемных, с геодезической и геологической точки зрения, регионах планеты", — отметил ведущий.

Аналитик полагает, что "прогресс науки и техники позволяет такой мост построить с тем, чтобы он не разделил судьбу того моста, который пытались создать немцы во времена, когда Таманский полуостров и Крым были оккупированы Вермахтом".

"…Тогда действительно была попытка построить мост, который был снесен первым же ледоходом уже после войны…", — добавил он.

Как сообщало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, незаконно построенный Россией Крымский мост проседает. Об этом свидетельствуют результаты космической съемки. В частности, зафиксировано несколько критических участков моста, где происходят процессы смещения.