МИД подтверждает гражданство Украины одного члена экипажа затонувшего у Камчатки траулера

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины, по имеющимся данным, гражданство Украины одного члена экипажа подтверждено, еще трех - уточняется.

По информации Консульства Украины в Новосибирске, сегодня в акватории Охотского моря затонул рыболовецкий морозильный траулер «Дальний Восток». По предварительным данным, на борту судна находились 130 человек, в т.ч. граждане Украины.

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Созданный в России межведомственный оперативный штаб осуществляет руководство спасательными работами (телефон горячей линии +74242 729999), к которым привлечено 11 судов. По состоянию на 9.00 по киевскому времени спасены 63 члена экипажа.

Консульство Украины в Новосибирске поддерживает регулярную связь с оперативным штабом спасательных работ.

В МИД работает «горячая линия» для обеспечения связи с родными граждан Украины - членов экипажа траулера «Дальний Восток»:

- в Киеве: +38 044 238 1657 (Департамент консульской службы МИД Украины);

- в Новосибирске: +383 319 00 16 (Генеральное консульство Украины в Новосибирске).

Дело находится на контроле Министерства иностранных дел Украины и Консульства Украины в Новосибирске.

Как сообщал УНИАН, по данным врио. главы Сахалинской области Олега Кожемяко, траулер «Дальний Восток» затонул в Охотском море из-за перегрузки и нарушения балансировки.

По информации Следственного комитета РФ, рассматриваются все возможные версии крушения траулера, в результате которой погибли 54 человека. На данный момент наиболее вероятной причиной стремительного затопления судна следствие считает возможном столкновении с препятствием, из-за чего произошло повреждение корпуса в районе машинного отделения.

Судно вело промысел. Предположительно, на борту находились 132 человека. Из них 56 пассажиров и 76 членов экипажа по судовой роли. Среди тех, кто находился на борту судна, было 78 граждан Российской Федерации, 42 гражданина Республики Мьянма, 5 граждан Республики Вануату, 3 гражданина Республики Латвия и 4 гражданина Украины.