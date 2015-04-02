Среди экипажа затонувшего у Камчатки траулера было четверо украинцев - консульство

Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

"Наше консульство в Новосибирске подтверждает, что среди членов экипажа могли быть четверо граждан Украины. Эта информация сейчас еще уточняется, проверяется", - сказал он.

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Перебийнис отметил, что консульство находится на постоянной связи со спасателями и местными властями.

Как сообщалось, большой автономный морозильный траулер "Дальний Восток" затонул в Охотском море в районе российского полуострова Камчатка.

На борту судна, по предварительным данным, находились 78 россиян и 54 иностранца (по предварительным данным, 42 гражданина Мьянмы, трое граждан Латвии, четверо - Украины и пятеро - Вануату). Из 132 человек, находившихся на борту траулера, 117 подняты из воды (54 погибших). Остается неизвестной судьба 15 человек. Состояние спасенных оценивается как тяжелое. Капитан и старший помощник капитана погибли.

По предварительной информации, причиной аварии стало столкновение с дрейфующей глыбой льда. Температура воды в месте происшествия около нуля градусов.