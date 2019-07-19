В Киеве на Академгородке ограничат движение транспорта

Ограничение будет действовать до 09:00 21 июля.

В Киеве с 19 июля будет ограничено движение на проспекте Палладина. Это необходимо для проведения завершающего этапа работ по укладке асфальтного покрытия. Коммунальщики планируют закончить ремонт за двое суток.

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Ограничение будет действовать до 09:00 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Дорожное покрытие будут укладывать на участке между бульваром Вернадского и улицы Ефремова, а также на развязке проспекта Палладина и проспекта Победы. Верхний слой асфальта будет из крепкого материала, который используют на взлетно-посадочных полосах.

Коммунальщики приносят свои извинения за временные неудобства. Учитывайте временные изменения, планируя свой маршрут. Водителям советуют, по возможности, выбрать другой путь.