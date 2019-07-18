Дело застреленного на Киевщине 5-летнего ребенка: суд арестовал третьего подозреваемого

Четвертому фигуранту дела сегодня объявили о подозрении.

Сегодня, 18 июля, суд рассмотрел ходатайство прокуратуры области об избрании третьему подозреваемому по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Так, суд удовлетворил ходатайство прокурора и оставил подозреваемого под стражей сроком на 60 суток.

Накануне ему было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия).

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Патрульным объявили подозрение в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал патрульным меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залога.

Сегодня, 18 июля, следствие объявило подозрение четвертому лицу – 16-летнему несовершеннолетнему.