Суд Москвы рассматривает дело о продлении ареста захваченным украинским морякам (фоторепортаж)

Заседание суда проходит в закрытом режиме, несмотря на протесты адвокатов.

Лефортовский районный суд Москвы начал рассмотрение ходатайства следователей ФСБ РФ о продлении ареста украинских военных моряков.

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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, на данный момент началось заседание по первым двум группам моряков. Это: Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко и Сергей Попов, а также: Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Владислав Костышин, Олег Мельничук, Василий Сорока, Сергей Чулиба.

Моряки отказались отвечать на вопросы суда, сославшись на Женевскую конвенцию о статусе военнопленных.

Заседание суда проходит в закрытом режиме, несмотря на протесты адвокатов.

Моряков приехали поддержать родственники, дипломаты Посольства Украины в РФ и посольств стран Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катеров «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд об исполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

9 июля российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.