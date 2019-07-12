Департамент образования и науки Львовской ОГА распространяет эту фотографию с подписью «Как можно изменить школу!».

На Львовщине школу разрисовали в цвета радуги, в соцсетях увидели в этом намек на ЛГБТ-сообщества.

Об этом говорится в сообщении на странице департамента образования и науки Львовской ОГА в Facebook.

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«Как изменить коричневые совковые панели «дешево и сердито»? Мы придумали - вот так. Дешево и весело! Радужная тема - в тренде! Не перестаю благодарить нашим техническим работникам», - говорится в сообщении Жовтанецкого опорного ЗЗСО.

Департамент образования и науки Львовской ОГА распространяет эту фотографию с подписью «Как можно изменить школу!».

Как сообщал УНИАН, во Львове не пустили в школу министра образования, где она раньше работала.