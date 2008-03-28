Вертолет Ми-8, который разбился вчера, был исправен и не перегружен

Вертолет Ми-8 Госпогранслужбы, который разбился вчера, не был перегружен.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА.

По его словам, такой вертолет может поднимать вес до 4 тонн, на момент катастрофы его груз не превышал этого показателя.

Глава МЧС отметил, что в настоящее время ведется расследование причин падения вертолета, однако делать окончательные выводы пока рановато.

В.ШАНДРА также сообщил, что в 2006 году вертолет был в капитальном ремонте, к его техническому состоянию претензий не было.

Как сообщал УНИАН, 27 марта разбился вертолет Ми-8 Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, который летел по маршруту Одесса - Вилково - о. Змеиный. На борту вертолета находилось 14 человек, из них 13 военнослужащих и 1 гражданский.

Во время проведения поисковых работ вертолет был обнаружен в плавнях дельты р. Дунай в районе острова Гнеушев (Полуденный), 14,5 км. севернее города Вилково Килийского района Одесской области.

Один человек был спасен и в тяжелом состоянии госпитализирован в госпиталь Госпогранслужбы в г. Одесса. Состояние здоровья потерпевшего стабильно тяжелое. Тела 13 погибших (12 военнослужащих и 1 гражданский) найдены и доставлены в медзаведения г. Измаил.

27 марта распоряжением Кабинета Министров Украины была создана Правительственная комиссия по расследованию причин аварии вертолета Ми-8, которую возглавил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций В.ШАНДРА.