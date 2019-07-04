Как объединить команду, чтобы достигать экстраординарных результатов
12 июля в Киеве Кевин Гаскелл, Ex-CEO Porsche, BMW, Lamborghini, раскроет важную тему для бизнесменов из разных отраслей — «Как развить готовность команды внедрять изменения, проявлять креативность и улучшать сервис компании?»
Кевин — не инфобизнесмен, Кевин — практик, его называют бизнес-гением:
- за время 4-летнего руководства Гаскелла BMW UK достигла рекордного роста производства и увеличила прибыль на 500%;
- за 2 года управления Porsche UK Кевин превратил почти обанкротившуюся компанию в лидера мирового рынка и вывел с 32 на 1 место по уровню удовлетворенности клиентов;
- за свою карьеру Гаскелл возглавлял международные корпорации, стартапы, компании с частным капиталом, чья суммарная стоимость превышает 5 млрд. долларов США;
- сегодня Кевин Гаскелл действующий бизнесмен и инвестор компаний;
- автор бестселлера Inspired Leadership;
- скайдайвер, покоритель самых сложных горных вершин, Северного и Южного полюсов.
«Цель однодневного воркшопа - дать мощную управленческую экспертизу, основанную на моем глобальном международном опыте, - уточняет Кевин Гаскелл. - Главная идея к концу дня - предоставить вам чек-лист оптимальных действий, чтобы объединить команду вокруг одной цели и с ординарными сотрудниками достигать исключительных бизнес-результатов, принимая сильные креативные решения, максимально улучшая корпоративную культуру и клиентский сервис»
Как отмечает создатель и идейный вдохновитель компании KA Group (организатор PremiumBusinessEvents) Алена Жупикова:
«Перенимать чужой опыт – это не слабость, это требование в мире постоянных изменений. Приглашаю вас перенять мировой опыт, чтобы ускориться в росте и масштабировании вашего бизнеса!»
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