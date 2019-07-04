Как объединить команду, чтобы достигать экстраординарных результатов

12 июля в Киеве Кевин Гаскелл, Ex-CEO Porsche, BMW, Lamborghini, раскроет важную тему для бизнесменов из разных отраслей — «Как развить готовность команды внедрять изменения, проявлять креативность и улучшать сервис компании?»

ВИДЕО-ПРИГЛАШЕНИЕ

Кевин — не инфобизнесмен, Кевин — практик, его называют бизнес-гением:

за время 4-летнего руководства Гаскелла BMW UK достигла рекордного роста производства и увеличила прибыль на 500%;

за 2 года управления Porsche UK Кевин превратил почти обанкротившуюся компанию в лидера мирового рынка и вывел с 32 на 1 место по уровню удовлетворенности клиентов;

за свою карьеру Гаскелл возглавлял международные корпорации, стартапы, компании с частным капиталом, чья суммарная стоимость превышает 5 млрд. долларов США;

сегодня Кевин Гаскелл действующий бизнесмен и инвестор компаний;

автор бестселлера Inspired Leadership;

скайдайвер, покоритель самых сложных горных вершин, Северного и Южного полюсов.

«Цель однодневного воркшопа - дать мощную управленческую экспертизу, основанную на моем глобальном международном опыте, - уточняет Кевин Гаскелл. - Главная идея к концу дня - предоставить вам чек-лист оптимальных действий, чтобы объединить команду вокруг одной цели и с ординарными сотрудниками достигать исключительных бизнес-результатов, принимая сильные креативные решения, максимально улучшая корпоративную культуру и клиентский сервис»

Как отмечает создатель и идейный вдохновитель компании KA Group (организатор PremiumBusinessEvents) Алена Жупикова:

«Перенимать чужой опыт – это не слабость, это требование в мире постоянных изменений. Приглашаю вас перенять мировой опыт, чтобы ускориться в росте и масштабировании вашего бизнеса!»

Регистрируйтесь на управленческий интенсив: http://bit.ly/2wLIc2s