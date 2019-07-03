Социологи рассказали, избиратели каких партий поддерживают вступление в НАТО и ЕС

Мнение опрошенных граждан Украины, которые готовы проголосовать за наиболее рейтинговые партии, различаются в вопросе о возможности проведения прямых переговоров с главарями боевиков.

Избиратели четырех политических партий, у которых есть все шансы пройти в новый состав Верховной Рады, поддерживают вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Читайте такжеУкраинцы назвали политика, которому доверяют больше всех - опрос

Социологи сообщили, что избиратели партий «Голос» (86%), «Европейская солидарность» (85%), «Слуга народа» (62%), «Батькивщина» (59%) считают, что Украина в перспективе должна присоединиться к Евросоюзу. Зато избиратели партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» отдают предпочтение либо присоединению к Евразийскому экономическому союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном (39%), либо неприсоединению ни к Европейскому, ни к Евразийскому союзам (44%).

Избиратели партий «Европейская солидарность» (80%), «Голос» (75%), «Слуга народа» (47%), «Батькивщина» (47%) считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО. Зато избиратели партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» отдают предпочтение либо внеблоковому статусу (50%), либо военному союзу с Россией и другими странами СНГ (25%).

При этом избиратели партий «Европейская солидарность» (58%) и «Голос» (48,5%) считают неприемлемыми проведение прямых переговоров с руководителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Мнения избирателей партий «Слуга народа» и «Батькивщина» разделяются: среди избирателей партии «Слуга народа» 44% считают такие переговоры приемлемыми, а 39% - нет, соответственно. Среди избирателей «Батькивщины» «за» такие переговоры - 46%, против - 38%. Однозначно поддерживают предложение таких прямых переговоров избиратели партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 75%.

Избиратели партий «Голос» (72%), «Европейская солидарность» (71%), «Батькивщина» (59%), «Слуга народа» (54%) поддерживают предложение о введении международных миротворческих сил на территории «ДНР» и «ЛНР». Избиратели партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» против этого предложения (50%).

Справка. Общенациональный опрос был проведен Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.