Треть украинцев считает нынешнее направление развития страны правильным – опрос

Относительно больше тех, кто имеет более оптимистичные взгляды на состояние дел в стране, наблюдаются среди молодых респондентов, избирателей партий «Слуга народа» и «Голос».

Треть украинцев считает, что страна движется в правильном направлении.

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Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

«33% опрошенных заявили, что Украина движется в правильном направлении, 40% – противоположного мнения, еще 27% – не определились», - говорится в результатах.

Отмечается, что относительно больше тех, кто имеет более оптимистичные взгляды на состояние дел в стране, наблюдаются среди молодых респондентов, избирателей партий «Слуга народа» и «Голос». В то же время, сторонники партий «Европейская Солидарность» и «Оппозиционная платформа - За життя» – наиболее пессимистичны в этом вопросе.

***Опрос проведен 20-24 июня 2019 года Социологической группой "Рейтинг" среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,2%.