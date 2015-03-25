Супруга Порошенко посетила переселенцев в Славянске (фото)

Сегодня супруга президента Украины Марина Порошенко привезла в детский центр «Паруса надежды» в Славянске продуктовые и витаминные наборы для детей и семей вынужденных переселенцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, сейчас в центре «Паруса надежды» проживают 15 детей в возрасте от 4 до 14 лет и 18 матерей с детьми от 6 месяцев до 18 лет.

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Порошенко привезла 2 тысячи витаминных и продуктовых наборов. Груз был передан жителям центра «Паруса надежды» и других центров для переселенцев, действующих в регионе. В состав набора входят крупы, макаронные изделия, консервы, подсолнечное масло, мука, сгущенное молоко, сахар, чай и печенье. Витаминный набор для детей состоит из фруктов, печенья и соков.

В мероприятии принял участие уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

По словам Кулебы, «взрослые и дети нуждаются и в психологической поддержке. Мы будем привлекать ресурсы как волонтеров, так и церквей для этого. Людям надо дать чувство защищенности, поддержать в это сложное время и, что особенно важно, не допустить распада семей». Кроме того, отметил он, работа пойдет в направлении оказания медицинской помощи детям.

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Также супруга президента вместе с Кулебой в сопровождении председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Кихтенко посетила центр временного пребывания переселенцев, работающий в микрорайоне Молочар в Славянске. В центре живут 9 семей с 14 детьми от рождения до 16 лет из Дебальцево, Углегорска, Макеевки и Горловки.