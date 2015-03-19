Губернатор Одесчины призвал переселенцев трудоустраиваться: "есть где работать, где зарабатывать"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Палица заявил на пресс-конференции.

Он отметил, что количество проживающих в регионе переселенцев и трудоустроенных значительно отличается.

«Есть где работать, как работать, где зарабатывать. За нетрудоспособных, инвалидов государство должно платить. Но это не может вечно продолжаться с людьми, которые сами себе могут зарабатывать на жизнь», - сказал Палица.

По его мнению, в определенных случаях следует уходить от слова «переселенцы». Если прибывшие в регион не возвращаются домой, значит, они, как отмечает глава ОГА, должны жить в Одесском регионе.

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«Значит они граждане Украины. Жители Одессы, Одесской области и должны адаптироваться в жизнь региона. Обживаться, идти работать. Тем, кто не может, будем помогать», - заявил председатель обладминистрации.

Как сообщал УНИАН, в Одесском регионе официально зарегистрировано более 22 тыс. человек из Луганской и Донецкой областей, в том числе – свыше 5 тыс. детей и более 1 тыс. - инвалиды. Через областной Центр занятости трудоустроен 323 переселенец.