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В сети расходится смешное фейковое видео с "Газмановым в Донецке"

10:51, 13 марта 2019
Курьёзы
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СМИ растиражировали фейковое видео, на котором якобы российский певец Олег Газманов во время выступления в оккупированном Донецке провалился под сцену, а фонограмма продолжала играть.

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В описании к видео даже сообщалось, что концерт "был посвящен Дню железнодорожника".

Как оказалось, впервые в сети этот ролик появился еще в июле 2018 года и на нем запечатлен вовсе не Газманов - играет совершенно другая музыка. Однако рассмотреть, кто выступает, со спины невозможно. Этим и воспользовались создатели фейка, наложив другую музыку на видео.

Ранее сообщалось, что звезда фильма "Богемная рапсодия" Рами Малек, получивший «Оскар» как лучший актер, упал со сцены в зрительный зал на церемонии вручения премии. Артисту понадобилась помощь врачей.

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Теги: #Донецк#певец#Олег Газманов