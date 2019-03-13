В сети расходится смешное фейковое видео с "Газмановым в Донецке"

Видео, на котором "российский певец Олег Газманов" якобы провалился под сцену во время концерта в Донецке, оказалось фейком.

СМИ растиражировали фейковое видео, на котором якобы российский певец Олег Газманов во время выступления в оккупированном Донецке провалился под сцену, а фонограмма продолжала играть.

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В описании к видео даже сообщалось, что концерт "был посвящен Дню железнодорожника".

Как оказалось, впервые в сети этот ролик появился еще в июле 2018 года и на нем запечатлен вовсе не Газманов - играет совершенно другая музыка. Однако рассмотреть, кто выступает, со спины невозможно. Этим и воспользовались создатели фейка, наложив другую музыку на видео.

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