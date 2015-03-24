USAID поможет Минюсту реформировать органы юстиции

Соответствующий протокол о сотрудничестве был подписан во вторник в Киеве, сообщила пресс-служба Минюста.

По словам министра юстиции Павла Петренко, основными задачами документа являются техническая, экспертная и финансовая поддержка реформ, которые начаты и вводятся министерством в сфере органов юстиции и судебной системе.

«Первый блок реформ, который будет реализовываться совместно с USAID, связанный с реформированием судебной системы. Был принят Закон о справедливом суде. Сейчас мы имеем положительные выводы Венецианской комиссии по этому закону. Сейчас основной задачей совместной работы является дальнейшее реформирование и изменения в Конституцию в части того, чтобы Украина получила действительно независимую и сильную судебную систему с честными и справедливыми судами», - отметил глава Минюста.

Второй блок, по словам министра, касается сотрудничества с экспертами USAID в части реализации Закона об очищении власти. Этот закон также получил положительные оценки экспертов ВК и был признан уникальным законодательным актом, который отличается от практик, которые имели место в странах Восточной Европы. «Совместно с USAID мы проводим программу обучения наших сотрудников люстрационного департамента по ознакомлению с лучшими практиками проведения люстрации в странах Восточной Европы», - отметил Павел Петренко.

Третьим блоком совместной работы станет проведение специалистами Агентства США по международному развитию мониторинга реформ в системе юстиции. «Наши партнеры из USAID выразили согласие на проведение мониторинга реформ на местах за практиками пилотных проектов с привлечением соответствующих общественных организаций. Это будет самый лучший и наиболее объективное измерение наших реформ», - подчеркнул глава Минюста.

Еще одним важным направлением сотрудничества станет просветительская работа и защита прав человека. Ведь Минюст получил функцию предоставления правовой помощи гражданам, которые не имеют возможности получить помощь адвокатов за деньги. «Мы разворачиваем широкую сеть центров правовой помощи. Благодаря реализации этого проекта малообеспеченные Украинцы смогут получить качественную правовую помощь за государственный счет», - проинформировал министр юстиции.

Последний блок, прописанный в документе, касается перевода публичных сервисов, которые предоставляет Минюст, в электронный формат. «Наша общая задача – провести разъяснительную и просветительскую работу среди граждан и предпринимателей. Чтобы они активно пользовались этими сервисами без контакта с чиновниками. Речь идет о 5 млн контактов ежегодно», - резюмировал Павел Петренко.

Со своей стороны руководитель проекта «Справедливое правосудие» Агентства США по международному развитию (USAID) Дэвид Вон отметил, что содействие совершенствованию работы украинской судебной системы является приоритетом работы проекта.

«Особое внимание мы будем уделять налаживанию диалога между судами и обществом, вопросам улучшения доступа к правосудию, а также увеличению прозрачности и подотчетности судебной системы», - отметил американский эксперт.

По его словам, подписанный протокол о сотрудничестве также предусматривает поддержку конституционного процесса в Украине, улучшение порядка проведения проверок государственных чиновников и судей, а также реализацию программ по повышению знаний представителей органов юстиции. «Еще одно важное направление сотрудничества – привлечение представителей гражданского общества к осуществлению мониторинга деятельности правительственных учреждений и проведения просветительской работы среди граждан», - подчеркнул Дэвид Вон.