Националисты собрались в центре города в противовес участникам Марша равенства (фото, видео)

Пресс-служба Администрации президента в Facebook напомнила, что полиция должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства.

Представители националистических организаций и другие противники Киев Прайда-2019 собрались в центре города на противовес участникам Марша Равенства.

Организаторы шествия – «Киев Прайд» – ожидают до 10 тысяч участников.

В то же время пресс-служба Администрации президента в Facebook напомнила, что полиция должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства.

Правоохранители на месте проведения Марша Равенства в Киеве pic.twitter.com/bEnYWiay3L — Hromadske.UA (@HromadskeUA) June 23, 2019

«Президент является гарантом прав и свобод человека. Конституцией Украины определено, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и являются равными перед законом, а следовательно не может быть привилегий или ограничений по разным признакам, таким как цвет кожи, пол, национальность, язык и тому подобное. Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и не должен подвергаться насилию. Национальная полиция Украины должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша», - говорится в сообщении.

Представители ЛГБТ-сообщества готовятся к Маршу Равенства. Наши корреспонденты уже на месте и следят за ситуацией pic.twitter.com/GgYnSpuWXe — Hromadske.UA (@HromadskeUA) June 23, 2019

Как сообщал УНИАН, с 18:00 22 июня до 18:00 23 июня на ряде улиц в центре столицы будет временно ограничено движение в связи с проведением Киевпрайда.

Организаторы «Киевпрайда» сообщили о нападении на посетителей их мероприятия в столице. Это произошло вечером 19 июня после показа фильма в платформе культурных инициатив «Изоляция»

Окружной административный суд Киева (ОАСК) принял исковое заявление Игоря Мосийчука о запрете проводить 23 июня Марш равенства «Киевпрайд».

По данным организаторов, в Марше равенства 23 июня примут участие около 10 тысяч человек.