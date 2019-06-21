Оккупанты усилили охрану Крымского моста

Оккупанты рассказали о формировании бригады для охраны Крымского моста.

В Росгвардии сформирована специальная морская бригада, которая предназначена для охраны Крымского моста.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства, генерала армии Виктора Золотова.

Читайте также"Надо разбирать": ученый забил тревогу из-за Крымского моста

"Сформированная бригада особого назначения предназначена для выполнения целого комплекса боевых задач", — говорится в сообщении.

В состав бригады входит специальный морской отряд, а также полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения.

Отмечается, что первоочередной задачей является охрана Керченского моста, "для этого в бригаде сформирован морской отряд".

Ранее российский ученый Юрий Медовар назвал причину, по которой Крымский мост может быть снесен.