Оккупанты усилили охрану Крымского моста
14:20, 21 июня 2019Общество
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Оккупанты рассказали о формировании бригады для охраны Крымского моста.
Первоочередной задачей бригады является охрана Керченского моста / Instagram anton_astrey
В Росгвардии сформирована специальная морская бригада, которая предназначена для охраны Крымского моста.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства, генерала армии Виктора Золотова.
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"Сформированная бригада особого назначения предназначена для выполнения целого комплекса боевых задач", — говорится в сообщении.
В состав бригады входит специальный морской отряд, а также полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения.
Отмечается, что первоочередной задачей является охрана Керченского моста, "для этого в бригаде сформирован морской отряд".
Ранее российский ученый Юрий Медовар назвал причину, по которой Крымский мост может быть снесен.
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