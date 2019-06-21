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Оккупанты усилили охрану Крымского моста

14:20, 21 июня 2019
Общество
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Первоочередной задачей бригады является охрана Керченского моста / Instagram anton_astrey

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства, генерала армии Виктора Золотова.

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"Сформированная бригада особого назначения предназначена для выполнения целого комплекса боевых задач", — говорится в сообщении.

В состав бригады входит специальный морской отряд, а также полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения.

Отмечается, что первоочередной задачей является охрана Керченского моста, "для этого в бригаде сформирован морской отряд".

Ранее российский ученый Юрий Медовар назвал причину, по которой Крымский мост может быть снесен.

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Теги: #крымский мост