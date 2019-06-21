Марш равенства в Киеве: столичные власти призывают жителей и гостей к толерантности

Власти Киева, где 23 июня состоится Марш равенства, призывают киевлян и гостей столицы поддержать приоритеты европейского развития и показать, что в Киеве нет места для дискриминации.

Читайте такжеЛГБТ-активисты пригласили Зеленского на Марш равенства

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил: "Я призываю всех жителей и гостей города продемонстрировать свою толерантность ко всем людям, независимо от гендера, сексуальной ориентации, национальности, вероисповедания, цвета кожи, физического состояния, взглядов. Ведь речь идет прежде всего о правах человека о праве каждого из нас оставаться собой».

По словам Поворозника, "наша Конституция гарантирует равные права и свободы и равенство перед законом. Каждый имеет право на свободу мысли и слова, мировоззрения и вероисповедания, на свободное выражение своих взглядов или убеждений. Каждому гарантируется право на мирные собрания, митинги, шествия и демонстрации. И мы как городская власть стоим на страже этих прав и свобод, мы должны быть примером для всех регионов. Отбросив личные политические, религиозные, общественные или иные убеждения, мы должны заботиться о безопасности каждого. Вместе с полицией и организаторами работаем в над тем, чтобы Марш равенства прошел безопасно, ведь безопасный Марш равенства - возможность показать, что Киев - действительно европейская столица".

Первый заместитель председателя КГГА отметил, что в мероприятии примут участие представители дипломатических миссий, иностранные политики, представители международных организаций, международные наблюдатели, активисты, общественность.

Во время мероприятия предусмотрено временное ограничение движения автотранспорта и изменение маршрутов общественного транспорта.