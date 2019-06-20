Полиция обнародовала фоторобот предполагаемого напавшего на журналиста Комарова

В полиции описали внешность предполагаемого напавшего и рассказали, во что он был одет во время совершения преступления.

Правоохранители обнародовали фоторобот предполагаемого напавшего на черкасского журналиста Вадима Комарова, который скончался сегодня ночью, не выходя из комы, после избиения 4 мая.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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По информации председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, с разрешения следователей принято решение обнародовать фоторобот предполагаемого напавшего на Комарова.

«Это мужчина высокого роста (около 190 см), имеет худощавое телосложение, сутулится. Голова мужчины бритая или полностью лысая», - отметил Князев.

Глава Нацполиции добавил, что в день совершения преступления мужчина был одет в черные куртку и брюки. На голове - бейсболка черного цвета с эмблемой. Обувь - ботинки типа «берцы» советского образца. При ходьбе человек делает достаточно широкий шаг.

«Обращаемся к общественности и всем представителям средств массовой информации за помощью в идентификации предполагаемого напавшего. Любая ваша информация в отношении подозреваемого может быть полезной для следствия», - отметил Князев.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в центре Черкасс неизвестный посреди улицы внезапно напал на Комарова и нанес ему телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, но впоследствии переквалифицировала на «покушение на умышленное убийство».

Комаров находился в больнице в состоянии медицинской комы, у него была глубокая мозговая травма. Журналисту сделали две операции.

По информации депутата Черкасского горсовета Александра Радуцкого, Комаров в своих публикациях неоднократно поднимал очень острые темы. Одна из самых громких публикаций за последнее время - об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии № 62. Среди других тем публикаций журналиста - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста пытались застрелить.

Сегодня, 20 июня, после 46 дней пребывания в коме, Комаров умер.

После смерти журналиста дело о его избиении расследуется как умышленное убийство.