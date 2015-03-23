Власти Одессы обещают помочь людям, жилье которых пострадало из-за взрыва возле офиса волонтеров

13:11, 23 марта 2015
Общество
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Власти Одессы обещает оказать помощь горожанам, жилье которых пострадало во время взрыва возле офиса волонтеров на ул. Гераневой, 2.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сделал в ходе аппаратного совещания мэр города Геннадий Труханов.

По его данным, вследствии взрыва в многоэтажном доме, кроме значительных разрушений помещений на 1-м этаже, ударной волной выбиты стекла со 2-го по 7-й этажи.

"Выбито стекло в 74 окнах. «Наши специалисты уже начали работы»", - заявил Труханов.

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Как сообщал УНИАН, в Киевском районе Одессы на ул. Гераневой, 2, 22 марта в 23.30 на лестнице у входа в помещение волонтерской организации «Парадигма-12», расположенной на первом этаже девятиэтажного жилого дома, произошел взрыв неизвестного взрывного устройства.

По данным пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара повреждено остекление балконов 15 квартир. Жертв, пострадавших и разрушений несущих конструкций нет.

По факту взрыва в жилом многоэтажном доме на улице Гераневой начато уголовное производство по ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. По предварительным данным Главного управления МВД в Одесской области, злоумышленники активировали взрывное устройство, эквивалент мощности которого 600-700 г тротила.

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