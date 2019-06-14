За гибель итальянского фотографа на Донбассе от Украины требуют несколько миллионов евро компенсации

Адвокат семьи погибшего остро осудила Украину за "бездействие в расследовании обстоятельств и причин смерти итальянского фотографа".

В трибунале итальянской Павии 14 июня состоялось одно из последних судебных заседаний по делу украинского солдата Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к гибели итальянского фоторепортера на Донбассе пять лет назад.

Перед судом присяжных с заключительным словом выступили адвокаты гражданских истцов - семьи погибшего фотографа Андреа Роккелли и журналистских организаций, пишет Радио Свобода.

Они заявили о поддержке версии обвинения. Согласно ей, подсудимый военнослужащий Национальной гвардии Украины Маркив 24 мая 2014 года, выполняя боевое задание, предоставлял информацию Вооруженным силам Украины о месте пребывания иностранных журналистов возле фабрики Zeus Ceramica на оккупированной тогда боевиками территории возле Славянска Донецкой области.

Соответственно, представители гражданских истцов согласились с тезисом обвинения, согласно которому Андреа Роккелли и его напарник россиянин Андрей Миронов погибли в результате выстрелов со стороны горы Карачун, места дислокации украинских войск, а не от пророссийских боевиков, также стрелявших из тяжелого оружия. Защитники положительно говорили о поведении боевиков, цитируя своих свидетелей-журналистов, чем опровергали причастность террористов к смерти гражданских иностранцев, сообщил Радио Свобода присутствовавший на заседании активист украинской общины в Италии Олесь Городецкий.

Читайте такжеПрокурор в Италии требует для нацгвардейца Маркива 17 лет заключения

Адвокат Алессандра Баллерини, защитница семьи Роккелли, остро осудила Украину за "бездействие в расследовании обстоятельств и причин смерти итальянского фотографа". Таким образом, убеждена защитница, оскорбили достоинство родителей погибшего, которые потеряли доверие к украинской власти. По ее словам, семья погибшего никогда не хотела говорить о деньгах, но защитница требует от суда присяжных назначить уплату компенсации семье Роккелли на сумму 1 миллион евро – по 500 тысяч евро для матери и для отца погибшего. Для гражданской жены погибшего Баллерини просит 800 тысяч евро. Отдельное денежное возмещение предложено другим адвокатом для сестры фотографа.

"Мы просим приговора, который вернет спокойствие в семье и признает профессионализм, страсть и смелость Андреа Роккелли", - заявила Беллерини, добавив, что "разрыв с украинской властью остается непоправимым".

Защитник от ассоциации фотографов-фрилансеров Cesura Lab со своей стороны попросил 15 тысяч евро компенсации от гражданского ответчика (государства Украина). Эти средства, по его словам, будут направлены на организацию профессиональных курсов для журналистов в Италии.

Авторитетный в стране адвокат и политик Джулиано Пизапия, который представляет Союз итальянской прессы FNSI и областную Ассоциацию журналистов Ломбардии, не озвучил денежной суммы возмещения, передав судье письменный вариант требований своей стороны. Как он отметил, деньги будут использованы для защиты итальянских журналистов.

"Союз итальянской прессы не имеет предубеждений, верит в презумпцию невиновности, но думаем также, что в течение процесса возникли моменты, которые свидетельствуют о виновности", - сказал Пизапия.

"Адвокат Джулиано Пизапия с уважением говорил о подсудимои, отметив, что тот находится "длительное время (почти два года) под стражей" и раскритиковал фото Маркива в одной местной газете с подписью "предполагаемый убийца". И остается много сомнений относительно реконструкции фактов со стороны обвинения, несмотря на то, что украинцы положительно относились к Роккелли и Миронову, тогда как Миронов считался врагом России Путина", - рассказал Радио Свобода об итогах заседания журналист издания Milano Today Массимилиано Меллей.

Впереди последние три заседания суда, который длится с 6 июля прошлого года. В следующую пятницу с речью выступит ведущий защитник подсудимого Раффаэлле Делла Валле и адвокат-представитель Украины – Никколо Бертолини Клеричи, 5 июля итоги защиты объявит адвокат Донателла Рапелли. Вердикт ожидают 12 июля.

Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера, гражданина Италии Андреа Роккелли и его российского партнера Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

17 июля 2017 года суд в городе Павия провел предварительный допрос Маркива.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

В настоящее время украинский нацгвардеец находится в тюрьме в пригороде Милана.