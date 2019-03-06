"Блинный вторник": в Новом Орлеане отгуляли последний день карнавалов (видео)

С сегодняшнего дня у христиан западного обряда первый день Великого поста. Жирный вторник или Марди Гра, так называют последний день, когда еще можно есть все. Это как наша Масленица.

В Новом Орлеане (штат Луизиана) отметили традиционный фестиваль Марди Гра, также называемый масленичным, карнавальным или блинным вторником, который отмечается во многих странах мира.

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Несмотря на прохладную погоду, некоторые из участниц маскарада прошли по улицам города топлесс.

С сегодняшнего дня у христиан западного обряда первый день Великого поста. Жирный вторник или Марди Гра, так называют последний день, когда еще можно есть все. Это как наша Масленица.

Впервые этот вкусный праздник отметили в Канзасе в 1950 году. С тех пор инициативу подхватили и другие уголки мира. Интересно, что во многих странах не просто жарят блины в этот день, но и устраивают традиционные забеги со сковородками.

По легенде, началось это в 1445 году, когда во время Великого поста одна горожанка тайком готовила блины у себя на кухне. Внезапно раздался колокольный звон, тогда бедная хозяйка так перепугалась, что помчалась в церковь прямо со сковородкой в руках.