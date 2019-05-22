Выходные в июне: сколько украинцы будут отдыхать на Троицу и День Конституции

Затяжные выходные ждут украинцев с 15 по 17 июня (в честь Троицы), и с 28 по 30 июня (в честь Дня Конституции Украины).

Украинцев в июне 2019 года ждут два дополнительных выходных дня. Один из них - по случаю Троицы, а второй - Дня Конституции Украины.

Поскольку церковный праздник Троица является официальным государственным выходным, в честь него украинцы будут отдыхать 17 июня (в понедельник). Сам праздник отмечается в воскресенье (16 июня).

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Еще один дополнительный выходной - это 28 июня (пятница) в честь Дня Конституции Украины.

Таким образом, затяжные выходные ждут украинцев с 15 по 17 июня (в честь Троицы), и с 28 по 30 июня (в честь Дня Конституции Украины).

Как сообщал УНИАН, в 2019 году празднование Троицы приходится на 16 июня - пятидесятый день после Пасхи. Этот праздник является одним из 12 важнейших христианских праздников. День Святой Троицы также называют Зелеными святками, или Пятидесятницей. Храмы и свои жилища верующие украшают зеленью и цветами.