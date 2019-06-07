Денисова прокомментировала, в каких условиях находится задержанная в Грузии украинка Сусляк

Из камеры Сусляк отселили психически больного человека, сейчас от украинки жалоб нет.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прокомментировала, в каких условиях находится задержанная в Грузии украинка Юлия Сусляк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам сегодня в Киеве со ссылкой на информацию грузинской коллеги и Посольства Украины в Грузии.

"Следствие не разглашает каких-либо обстоятельств. Это их право. Я обратилась к своей коллеге - омбудсмену Грузии, чтобы она выяснила обстоятельства, чтобы непосредственно проверила условия содержания под стражей госпожи Сусляк. Когда у нас была такая информация, что к ней подселили в камеру психически больного человека, мы непосредственно решили вопрос, чтобы эта психически больная была переселена. Сейчас, согласно сообщению в том числе моей коллеги и Посольства Украины в Грузии, нет никаких жалоб от Юлии Сусляк», - сказала она.

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По ее словам, украинская сторона будет продолжать отслеживать, как будет проходить следствие, если будет нарушение международных гуманитарных прав, то будет ответная реакция.

Как сообщал УНИАН, в Грузии украинку Юлию Сусляк с 10 детьми задержали по подозрению в торговле детьми.

После задержания украинки ее детей разместили в местных приемных семьях и социальных учреждениях Грузии.

Как сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, 19 апреля с территории России транзитом через Грузию в оккупированную Абхазию собиралась выехать 37-летняя гражданка Украины вместе с 10 детьми (2008, 2013, 2014, 2017, 2018 г.рождения). Правоохранителям она объяснила, что четверо детей - ее родные, а остальные рождены в Украине при помощи репродуктивной медицины.

28 мая семья задержанной в Грузии украинки призвала президента Украины Владимира Зеленского помочь.

5 июня президент отправил уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебу в Грузию, чтобы решить вопрос возвращения детей в Украину. В ночь с 6 на 7 июня они вернулись в Украину.