Суд арестовал квартиру экс-заместителя председателя СБУ Кононенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на трехкомнатную квартиру в столице бывшего заместителя председателя СБУ Виктора Кононенко.
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Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
"Сегодня, в рамках учебно-воспитательных мероприятий по углублению демократии, по нашему иску суд арестовал имущество одного из ближайших соратников Порошенко - заместителя главы СБУ Кононенко. Того самого, который выполнял грязные задания Порошенко и Грицака, а потом получил от государства и присвоил себе дорогую квартиру в элитном комплексе в центре Киева", - написал он.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.