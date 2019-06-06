Суд арестовал квартиру экс-заместителя председателя СБУ Кононенко

Экс-заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что арест был принят по его иску.

Печерский районный суд Киева наложил арест на трехкомнатную квартиру в столице бывшего заместителя председателя СБУ Виктора Кононенко.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

"Сегодня, в рамках учебно-воспитательных мероприятий по углублению демократии, по нашему иску суд арестовал имущество одного из ближайших соратников Порошенко - заместителя главы СБУ Кононенко. Того самого, который выполнял грязные задания Порошенко и Грицака, а потом получил от государства и присвоил себе дорогую квартиру в элитном комплексе в центре Киева", - написал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.