Полицейские подстрелили 5-летнего мальчика после празднования выпускного своих детей

Суд избрал меры пресечения обоим подозреваемым в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залогов.

Полицейские, которые подстрелили 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого на Киевщине, в тот день праздновали выпускной своих детей. Это и был повод для них выпить спиртное.

Читайте такжеАваков и Князев встретились с семьей убитого полицейскими 5-летнего мальчика

Об этом заявил и.о. начальника полиции Переяслава-Хмельницкого Андрей Медуница, передает ТСН.

"Они праздновали не повышение (своего коллеги), а выпускной своих детей. Действительно, когда они совершили стрельбу под домом, то поехали дальше праздновать. Их задержали в центре города, я лично", – рассказал Медуница.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое патрульных Иван Приходько и Владимир Петровец в нетрезвом состоянии устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

4 июня, суд избрал меры пресечения обоим подозреваемым в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залогов.