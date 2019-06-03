Сегодня отмечают Всемирный день велосипеда (видео)

Ежегодно популярность велосипеда в Украине быстро растет.

Сегодня, 3 июня, отмечают Всемирный день велосипеда.

Этот день появился по инициативе ООН, резолюция которой была принята 12 апреля 2018 года.

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Инициатором учреждения праздника стал социолог Лешек Сибильский, который специализируется на таких темах, как семья, глобальная бедность, изменение климата и спорт как инструмент социальной интеграции. Юношей Сибильский входил в национальную сборную Польши по велоспорту, поэтому не удивительно, что именно он стал популяризатором велосипеда и учредителем праздника.

Соавторами документа выступили 56 стран мира. В конце концов Генассамблея ООН, подтверждая уникальность, древнюю историю и многофункциональность велосипеда, поддержала эту идею.

Как известно, велосипед является простым, недорогим, надежным, экологически чистым и приемлемым видом транспорта, использование которого способствует бережному отношению к окружающей среде и поддержанию здоровья.

Исходя из этого, ООН призвала государства-участники принимать во внимание передовую практику и средства для пропаганды пользы велосипеда среди всех членов общества и в связи с этим приветствует инициативы по организации велопробегов на национальном и местном уровнях в качестве средства улучшения физического и психического здоровья, а также формированию в обществе культуры езды на велосипеде.

День велосипеда 2019

Европа стремительно пересаживается на велосипеды, спасая окружающую среду и собственное здоровье. Велосипед, как «народное» средство передвижения, завоевывает все большую популярность у европейцев.

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Наибольшее количество велосипедистов – более 90% населения – в Нидерландах. В Амстердаме построено более 400 километров велодорожек.

На втором месте – Дания, где более 80% людей имеют двухколесный транспорт. Тройку лидеров по развитию велодвижения замыкает Германия, где на велосипедах ездят более 75% населения.

Украина пока не входит в первую 10-ку стран, которые можно назвать «велосипедным», но статистика показывает, что ежегодно популярность этого транспорта быстро растет. По данным Ассоциации велосипедистов Киева, в столице Украины за 2018 год количество велосипедистов возросло на 40%.

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