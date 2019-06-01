Титушки покинули захваченный рейдерами ЖК "Чайка" под Киевом — ГПУ

Полиция и ГПУ выбили титушек из захваченного рейдерами ЖК "Чайка" под Киевом.

Неизвестные молодые люди спортивного телосложения, захватившие в ночь на 29 мая 16-тысячный жилой комплекс "Чайка" под Киевом, покинули его после приезда Национальной полиции и Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом рассказал в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Совместно с Нацполицией вчера отбили очередную рейдерскую атаку. На этот раз объектом мошенников, "черных" нотариусов и титушек был восемнадцатитысячный город в Киевской области. Бандиты задержаны, аресты на имущество наложены. Но это еще раз свидетельствует о необходимости изменений в законодательство о регистрационных функциях, которых мы с министром юстиции добиваемся уже второй год", - написал генпрокурор.

Накануне на пресс-конференции в Киеве собственник компании "ОМОКС" Алексей Кулагин заявил о попытке рейдерского захвата комплекса со стороны Андрея Шишова и Павла Климца, которые при помощи "черных" регистраторов переписали компанию на одного из своих охранников.