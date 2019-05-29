КГГА провела встречу с работниками больницы №7 и родителями детей для обсуждения реорганизации учреждения

По словам первого заместителя председателя КГГА, скандал относительно деятельности этого медицинского учреждения ради пиара раздули политики.

В Киевской городской государственной администрации обсудили с работниками Детской клинической больницы №7 Печерского района и родителями детей вопросы реорганизации медучреждения.

Об этом сообщил первый заместитель КГГА Николай Поворозник на своей странице в социальной сети Facebook.

«Пообщались с врачами и родителями детей, которые обслуживаются в столичной детской больнице №7. Интересная беседа, разнополярная в начале и в конце. Всех волнует вопрос непрерывного предоставления качественных услуг этим медучреждением. И «оказывается», что их никто и не собирался останавливать!» – отметил первый заместитель председателя КГГА.

По его словам, скандал относительно деятельности этого медицинского учреждения ради пиара раздули политики.

«К сожалению, незнанием пытаются воспользоваться те, кто не хочет перемен, перемен к лучшему, кто стремится лишь использовать ситуацию ради собственного пиара!

Договорились отозвать проект решения и детально обсудить изменения в больнице №7. Приятно общаться с людьми, которые искренне переживают и настроены на конструктив», – констатировал Николай Поворозник.

Напомним, что в случае принятия решения о реорганизации Детской клинической больницы №7 Печерского района в столице появится мощное высокоспециализированное учреждение детского интенсивного лечения. При этом все имеющиеся на сегодня отделения больницы будут оказывать медицинскую помощь детям в привычном режиме, сокращение врачей также не состоится.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения, сейчас в городе не существует коммунального учреждения охраны здоровья, которое оказывает помощь детям с политравмами (совокупность травм различных органов и систем, полученных во время тяжелых ДТП, несчастных случаев, падений с высоты и тому подобное). Нейрохирургическая помощь оказывается Киевским городским центром детской нейрохирургии (КГЦДН), что расположен в помещении Детской клинической больницы №7 Печерского района. Реорганизация учреждения значительно улучшит качество оказания медицинской помощи и будет способствовать развитию высокоспециализированной медицинской помощи детям.