На Харьковщине подготовили к использованию более 1300 бомбоубежищ - ОГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сегодня в программе «Тема дня» на областном телевидении сказал советник председателя Харьковской ОГА по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Сергей Стороженко.

«На Харьковщине на сегодняшний день подготовлено 1346 бомбоубежищ, но нужно понимать, что есть разница между бомбоубежищами и защитными сооружениями. Большинство бомбоубежищ расположены на промышленных предприятиях, в том числе и работающих. А защитные сооружения оборудуют в городе и области, например, в подвалах домов. 29 станций», - отметил Стороженко.

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По его словам, готовность помещений, где можно спрятать две трети харьковчан, составляет примерно 78%.

«Построить бомбоубежище под каждым домом невозможно, но если люди выйдут на субботник и оборудуют подвал своего дома, в котором можно переждать обстрел стрелкового оружия или спрятаться от осколков - это будет правильно», - подчеркнул советник.

Ранее УНИАН сообщал, что в Херсоне из 138 бомбоубежищ половина не пригодна для использования.