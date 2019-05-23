Первое в этом году ВНО сдали более 155 тысяч участников, 113 человек не допустили к тестированию

В Минобразования отметили, что участники, которые не смогли пройти тест по математике по уважительным причинам, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию.

В первом нынешнем тесте основной сессии внешнего независимого оценивания – по математике – приняли участие 155 356 человек. Это – 96,6% от общего количества зарегистрированных на основную сессию.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

В то же время 82 участники не смогли попасть в пункты тестирования по причине отсутствия одного из документов, 31 – из-за опоздания.

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Участники, которые не смогли пройти тестирование по уважительным причинам, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию. Для этого нужно до 27 мая включительно подать в региональный центр документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

Результаты оценивания по математике будут размещены на информационных страницах участников до 14 июня 2019 года. В то же время правильные ответы на задания сертификационной работы по математике уже опубликованы на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

В целом проведение ВНО по математике обеспечивали 26 765 человек. За соблюдением процедуры наблюдали 183 общественных наблюдателя и 38 представителей СМИ.

Следующее тестирование состоится сегодня, 23 мая. Это будет ВНО по украинскому языку и литературе, в котором традиционно принимает участие наибольшее количество человек – свыше 320 тысяч участников.

Как сообщал УНИАН, 21 мая в Украине стартовала основная сессия ВНО, первым абитуриенты сдали тест по математике. Всего на ВНО-2019 зарегистрировались свыше 354 тысячи человек.