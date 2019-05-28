Еще пять задержанных в Египте моряков вернулись в Украину

Украинские моряки сегодня прибыли рейсом из Стамбула.

Еще пять украинских моряков с судна Sea Shark, задержанных в 2018 году в Египте, вернулись в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Пятерых моряков оформили отдельным коридором сегодня пограничники Одесского отряда в пункте пропуска «Одесса-авиа». Моряки, граждане Украины, прибыли рейсом из Стамбула», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ МИД сообщили, что все украинские моряки с судна Sea Shark покинули базу ВМС Египта

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года в Посольство Украины в Египте обратился член экипажа Sea Shark и сообщил, что судно 18 декабря задержали представители ВМС Египта за нарушение границы. Капитан судна Виталий Нестеренко подтвердил, что судно осуществляло дрейф в открытом море, а в территориальные воды Египта зашло случайно. К тому времени судно находилось в порту Беренис.

Египетская сторона выставила штраф компании-судовладельцу, а паспортные документы членов экипажа изъяли.

25 апреля 2019 года после получения соответствующего разрешения ВМС Египта судно Sea Shark снялось с якоря в порту Беренис и отбыло в сопровождении ВМС Египта в порт Айн-Сохна, который расположен в 100 км от Каира, где должна была состояться замена членов экипажа.

Однако 27 апреля, после прибытия судна в Айн-Сохна, военная прокуратура Египта выдвинула требование к экипажу разгрузить нефть, которую перевозило судно, в связи с экологической угрозой в случае ее утечки в акваторию.

В МИД Украины потребовали от Египта объяснить задержание танкера с 17 украинцами на борту.

19 мая египетские военные отказали консулу Украины в посещении 17 украинских моряков на базе ВМС Египта. 20 мая в МИД Египта пообещали посодействовать возвращению украинцев домой.

27 мая в Украину вернулись пятеро членов экипажа Sea Shark.