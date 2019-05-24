В Украину не пустили российского писателя, критиковавшего Путина

Пользователи соцсети отмечают, что писателю запретили въезд в Украину из-за того, что он незаконно посещал оккупированный Крым.

В четверг, 23 мая, в Украину не пустили российского писателя Антона Антонова-Овсеенко, который активно выступает против президента РФ Владимира Путина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Ян Валетов.

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«Вчера вечером на границе, в Жулянах, не пропустили в Украину Антона Антонова-Овсеенко, автора книги Три войны России с Украиной, российского либерала, человека свободных проукраинских взглядов», - написал он.

По данным Валетова, российскому писателю запрещен въезд с 9 июня 2018 года, но по каким причинам – неизвестно.

«Он враг Путинского режима, друг нашей страны, настоящий русский патриот, борющийся за демократическую Россию. Почему так сделали? Загадка. Но мне стыдно, что мы так относимся к тем, кто любит Украину и переживает за нее. Еще не знаю, чем закончилось, Красовицкий Александр боролся за своего автора, но в 5.35 Антона ждал обратный самолет на Минск», - отметил Валетов.

В комментариях пользователи отмечают, что писателю запретили въезд в Украину из-за того, что он незаконно посещал оккупированный Крым.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2018 года солиста московского Большого театра, заслуженного артиста РФ Андрея Меркурьева, не пустили в Украину. Он летел в Одессу на поставленный им балет "Крик" по роману Александра Зиновьева.