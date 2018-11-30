В Украину не пустили солиста московского Большого театра

Он летел в Одессу на балет "Крик" по роману Александра Зиновьева.

Солиста московского Большого театра, заслуженного артиста РФ Андрея Меркурьева, не пустили в Украину. Он летел в Одессу на поставленный им балет "Крик" по роману Александра Зиновьева.

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Об этом со ссылкой на вдову писателя Ольгу Зиновьеву сообщает ТАСС.

"Именно в Одессе находится театр оперы и балета, где Андрей Меркурьев поставил балет "Крик" по роману Александра Зиновьева "Иди на Голгофу", балет шел с аншлагом все четыре года. Он прилетел, как всегда, чтобы поддержать труппу, поработать с ней. И в результате - от ворот поворот", - сказала Зиновьева, отметив, что инцидент произошел 29 ноября.

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