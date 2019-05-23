Команда Зеленского запускает проект по созданию «правительства в смартфоне» (видео)

По словам президента, было бы неплохо по дороге на работу иметь возможность контролировать, какие законопроекты вносятся , и "какие чуваки избираются".

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда с 27 мая запускают онлайн-проект "Лифт", который позволит всем желающим представить свои идеи по диджиталиїзации функций государства.

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Как сообщает «Украинская правда», об этом Зеленский и его советник Михаил Федоров сообщили на технологической конференции "iForum" в Киеве.

"Мы хотим действительно сделать "страну в смартфоне". Правительство в смартфоне. Ребята, пора это сделать. Без вас не справиться", – отметил Зеленский.

По его словам, диджитализацию следует внедрять на четырех уровнях: «информация о государстве – первый, коммуникация с государством – второй, транзакции с государством – третий, вовлечение в управление государством – четвертый».

По словам президента, было бы здорово по дороге на работу иметь возможность контролировать, какие законопроекты подаются и как их дополнить, "какие чуваки избираются", какие петиции подаются и тому подобное.

"Я действительно мечтаю о нашей "стране в смартфоне". И чтобы мы были первыми в мире, минуя этот этап, который сегодня в мире и который сложно догнать", – заявил президент.

"Я с этим никогда сам не справлюсь, но это можем сделать мы. И если у кого-то есть идеи и предложения – обращайтесь к Мише Федорову", – сказал он.

На конференции Зеленский также высмеял украинских чиновников. По его мнению, чиновники и политики оторваны от современных инновационных технологий.