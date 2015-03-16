Жители оккупированного Донбасса продолжают покидать свои дома - ГСЧС

Жители оккупированных территорий востока Украины продолжают покидать свои дома, однако увеличения потока выезжающих нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Наталия Быстрая.

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"Жители населенных пунктов, расположенных в зоне проведения АТО, а также с оккупированных территорий продолжают покидать свои дома. Вместе с тем, увеличения количества перемещенных лиц в последнее время не наблюдается. В последнее время в транзитных пунктов в Константиновке и Славянске и в региональный штаб в Донецкой области обратились 634 человека, из них 11 дошкольников и 10 лиц с ограниченными возможностями", - сказала Быстрая.