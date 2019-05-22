На «Книжном Арсенале» покажут уникальный экземпляр «Кобзаря»

Его уникальность в том, что экземпляр «Кобзаря», изданный в 1939 году, побывал на передовой нашей современной российско-украинской войны.

Уже сегодня в 17:00 официальное открытие и презентация «Ветеранской палатки» на «Книжном Арсенале». И еще одна изюминка – сегодня можно будет увидеть уникальный экземпляр «Кобзаря», который обычно хранится в Национальном военно-историческом музее, но в этот день он будет в «Ветеранской палатке».

Его уникальность в том, что экземпляр «Кобзаря» издан в 1939 году побывал на передовой нашей современной российско-украинской войны. За время войны, мобилизованный боец 93-й ОМБр, который ныне является ветераном и писателем, Геннадий Молчанов, находясь на войне собрал немало автографов собратьев, на страницах этой исторической книги. Во время «Книжного Арсенала», современные военные писатели могут оставить свою надпись на страницах «Кобзаря», прежде чем он вернется в музей.

«На «Книжном Арсенале» будет присутствовать знаменитый экземпляр Кобзаря, который писатель Геннадий Молчанов пронес в бронежилете фронтовыми дорогами и собрал на его страницах подписи участников российско-украинской войны.

Сейчас эта священная книга находится на хранении в музее, но на время проведения форума будет временно изъята из экспозиции, чтобы собрать на страницах подписи писателей, которые примут участие в «Ветеранской палатке». Книга ценна не только тем, что старая, юбилейная (1939-го года), в сравнительно хорошем состоянии и прочее. На ее задней обложке стамеской вырезан автограф воина Красной Армии: 1. «Память о Полтаве, ул. Сакко, Товарный переулок, жд. техникум, 18.11.41.г.; В 18 часов, Полтава ЗДТ, выбывшие в Красную Армию с г. Чкалова» 2. «1-й строй участок, г. Чкалово, Петя, 18.11.41».

Собираясь на войну с коллаборационистами и кремлевскими оккупантами, писатель Геннадий Молчанов упаковал Кобзарь в рюкзак, предварительно написав на том же переплете: «Память о Николаеве, 30.01.15, добровольцы и мобилизованные против Красной Армии РФ», - рассказал заместитель Министра по делам ветеранов Александр Терещенко, который также приедет сегодня на открытие «Ветеранской палатки» и примет участие в его презентации, которая состоится в 17:00.