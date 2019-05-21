В Киеве "молодые люди спортивной внешности" второй день подряд блокируют здание ВККСУ

Только трое из более 30 судей Окружного админсуда Киева пришли на сдачу тестов в ВККСУ.

В Киеве второй день подряд активисты блокируют здание Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, как и вчера, здание ВККСУ заблокировано активистами. Там находятся преимущественно молодые люди спортивной внешности и пенсионеры. Один из парней сообщил, что они представляют общественную организацию «Честная страна» и требуют отставки главы комиссии Сергея Козьякова и его заместителя Станислава Щотки.

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На месте также находится около 10 полицейских, которые по сути не вмешиваются в блокирование здания.

Активисты выборочно не допускают в здание лиц, в частности, членов комиссии и судей, которые пришли на квалификационное оценивание.

Следует отметить, что сегодня вновь не явились на тестирование почти все судьи Окружного административного суда Киева. Пришли на тестирование и сдачу практического задания только трое из них: Любовь Марулина, Марина Бояринцева и Татьяна Шейко. Эти судьи уже приступили к сдаче тестов. В отношении других у комиссии нет информации, почему они не пришли. Единственное, что сообщили в ВККСУ, что в прошлый раз они все прислали в комиссию больничные листы. В то же время, как сообщил на своей странице в Facebook адвокат Роман Маселко, эти судьи якобы вновь заболели.