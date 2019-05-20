Стало известно, сколько потратят на снос фонтана у Оперного театра Львова

Демонтаж фонтана возле Театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой в центре Львове обойдется городскому бюджету в 300 тыс. грн.

Во Львове 300 тыс. грн. потратят на снос фонтана в центре города. Данную сумму выделят из бюджета развития города. Соответствующее решение сегодня, 20 мая, принял исполнительный комитет Львовского городского совета.

Читайте такжеВо Львове создали карту, которая показывает разнообразие украинских вышиванок (фоторепортаж)

Вместо нынешнего фонтана хотят установить сухой фонтан. Профинансировать замену и выполнить работы выразила желание азербайджанская нефтегазовая компания «Сокар». Город должен только обеспечить демонтаж старого. По инженерному решению, сухой фонтан будет иметь подсветку, будет реагировать на ветер и на музыкальные произведения, которые будут исполнять в опере. Кроме фонтана, на площади перед оперным театром должны заменить мощения и добавить озеленение. Впрочем, предварительный проект нового фонтана еще корректируют. Приблизительная стоимость работ составит около миллиона евро.

Как отмечает zik.ua, фонтан возле Оперного театра был обустроен в 2008 году. Это был первый искусственный фонтан, который построили во Львове за времена независимости. В этом году фонтан возле оперного частично реставрировали.