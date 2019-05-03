Праздник в стиле ретро: Львов отмечает свое 763-летие (видео)
12:11, 03 мая 2019Общество
141 0
Сегодня в городе начинаются трехдневные торжества.
День рождения в стиле ретро: львовяне отмечают 763-летие города
День города во Львове, который в 2019 году отмечают 3-5 мая, обещает быть очень насыщенным на разнообразные события: спектакли, концерты, игры и пикники.
Читайте такжеВ центре Львова празднуют Обливной понедельник (фоторепортаж)
Ежедневно с 11 утра до 11 вечера в разных уголках города можно будет посетить интересные бесплатные мероприятия.
763-й день рождения Львов будет праздновать в стиле ретро. Будут тематические вечеринки, выставка карет и ретроавтомобилей, конкурс на лучший ретрокостюм. Спектакли, концерты, игры и пикники запланированы в разных локациях Львова, не только в центре города.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter