Праздник в стиле ретро: Львов отмечает свое 763-летие (видео)

Сегодня в городе начинаются трехдневные торжества.

День города во Львове, который в 2019 году отмечают 3-5 мая, обещает быть очень насыщенным на разнообразные события: спектакли, концерты, игры и пикники.

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Ежедневно с 11 утра до 11 вечера в разных уголках города можно будет посетить интересные бесплатные мероприятия.

763-й день рождения Львов будет праздновать в стиле ретро. Будут тематические вечеринки, выставка карет и ретроавтомобилей, конкурс на лучший ретрокостюм. Спектакли, концерты, игры и пикники запланированы в разных локациях Львова, не только в центре города.