На Житомирщине участникам АТО обещают преимущество при трудоустройстве

В Житомирской области власти готовы к демобилизации военных, участники АТО будут иметь преимущество при трудоустройстве.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Сергея Машковского.

По его словам, «власти готовы к демобилизации военных. Эта работа началась задолго до сегодняшнего дня. Мы понимаем, что для воинов, возвращающихся из зоны боевых действий, очень важно адаптироваться в мирной жизни, пройти реабилитацию, прежде всего психологическую».

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Машковский отметил, что несмотря на ограниченное количество рабочих мест в области, преимущества при трудоустройстве будут предоставляться именно участникам АТО, ведь они добросовестно выполнили свой воинский долг и заслуживают нашу поддержку. Для решения вопроса трудоустройства военных будет проведено совещания с центрами занятости, с руководителями частных компаний. На сегодня по вопросам трудоустройства уже обратились 42 участника АТО.

«В обновленной структуре облгосадминистрации будут нужны новые специалисты, и преференции будут предоставляться специалистам из числа участников АТО», - сказал он

Машковский подчеркнул: все услуги по программе реабилитации военнослужащих предоставляются бесплатно.

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В прошлом году на Житомирщине прошли реабилитацию по этой программе 250 военнослужащих, в 2015 - уже 370 человек. В области программой реабилитации могут воспользоваться все участники АТО, а не только раненые бойцы.

Кроме этого, на Житомирщине разработана дорожная карта - своеобразный путеводитель для военнослужащих по поиску необходимой информации по вопросам трудоустройства с телефонами и адресами.

Как сообщал УНИАН, в контртеррористической операции на востоке Украины задействованы военные из Житомирщины, в частности, из Житомирской 95 отдельной аэромобильной бригады, 26 Бердичевской бригады, 30 отдельной механизированной бригады из Новоград-Волынского и других.