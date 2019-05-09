В Одессе пророссийская акция "Бессмертный полк" проходит в сопровождении проукраинских активистов (фото)
В Одессе на Аллее Славы проходит пророссийская акция "Бессмертный полк".
Как передает корреспондент УНИАН, на Аллею Славы, расположенную в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, пришли сотни участников акции с портретами, как они утверждают, своих родственников, воевавших против нацистов.
Акция "Бессмертный полк" началась после завершения официальных мероприятий, посвященных 74-й годовщине со Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.
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Участники пророссийской акции принесли красные воздушные шары, цветы, различные плакаты.
В числе пришедших - группа участников антимайдановских акций на Куликовом поле, где в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года погибли более 40 человек.
Во время прохождения колонны на Аллею Славы некоторые активисты пели советские песни, а также скандировали: "Ура!", "Одесса - город-герой!", "Спасибо деду за победу!", "Фашизм не пройдет!", "Бандеровские бесы, вон из Одессы!", "Одесса - русский город!", "Мир спас советский солдат!", "Донбасс, мы с тобой!" и пр.
Перед участниками "Бессмертного полка" шли проукраинские активисты. Они держали в руках портреты бойцов Украинской повстанческой армии и периодически выкрикивали патриотические лозунги.
Между участниками двух акций периодически происходили словесные перепалки. В частности, участники акции "Бессмертный полк" называли оппонентов "фашистами", "мерзавцами", "бандеровцами" и предлагали "убраться из города".
Полиция разделила стороны и просила не подходить их представителей друг к другу.
Ранее в полиции сообщили, что на Аллее Славы правоохранители задержали мужчину с "георгиевской лентой". Решается вопрос о привлечении одессита к административной ответственности по ст. 1733 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Ранее сообщалось, что в Киеве проходит акция по случаю 9 мая, порядок усиленно охраняет полиция.