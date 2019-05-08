В центре Киева 9 мая ограничат движение транспорта

Ряд маршрутов общественного транспорта изменят схемы движения.

Завтра, 9 мая, в центре Киева в связи с проведением памятных мероприятий будет перекрыта часть улиц.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Читайте такжеВ МВД накануне 9 мая предупредили: за тоталитарную символику можно попасть за решетку

Начиная с 5 часов утра, полицейские будут перекрывать движение наземного транспорта, в частности, на улице Михаила Грушевского (от переулка Крепостного до улицы Арсенальной), переулке Инженерном, улице Московской (от Кловского спуска к площади Арсенальной), улице Ивана Мазепы (от площади Арсенальной до улицы Лаврской), переулке Бутишев, улице Омельяновича-Павленко, аллее Героев Крут, улице Лаврской (от улицы Мазепы до улицы Цитадельной).

В связи с этим ряд маршрутов общественного транспорта 9 мая изменят схемы движения.

Движение троллейбусов маршрута № 38 будет организовано от ст. м. «Выдубичи» к б-ру Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

Движение автобусов маршрута № 24 будет организовано от железнодорожного вокзала «Центральный» к стадиону им. Валерия Лобановского.

Движение автобусов маршрута № 55 будет организовано от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по собственной трассе, далее - ул. Генерала Алмазова - б-р Леси Украины - ул. Бассейная - ул. Эспланадная - ст. м. «Дворец Спорта» (в обратном направлении ул. Рогнединская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - б-р Леси Украинский - ул. Новогоспитальна - ул. Евгения Коновальца - ул. Михаила Заднипровского - ул. Генерала Алмазова - ул. Старонаводницкая, дальше по собственному маршруту).

Движение автобусов маршрута № 62 будет организовано от Ботанического сада до б-р Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

Как сообщал УНИАН, 9 мая публичную безопасность и порядок в Киеве будут обеспечивать почти 2 тысячи правоохранителей.