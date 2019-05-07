На Киевщине накрыли наркоторговцев и изъяли "товар" из Донецка на миллион гривень

Организатором наркоканала оказалась 25-летняя жительница Киево-Святошинского района.

В Киевской области полиция пресекла деятельность группировки, члены которой завозили наркотики из временно оккупированного Донецка и сбывали их в столице и области.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, по месту жительства фигурантов обнаружено и изъято 500 грамм метадона, 400 таблеток димедрола, 140 таблеток сильнодействующего лекарственного средства «Сонат». Общая стоимость изъятых наркотических веществ по ценам «черного рынка» составляет около 1 млн грн.

Всего для документирования преступной группы проведен ряд полицейских мероприятий, среди них - 15 контрольных закупок.

Организатором наркоканала оказалась 25-летняя жительница Киево-Святошинского района. Молодая женщина контролировала снабжение и сбыт наркотических средств, поступления средств.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства женщины полицейские обнаружили и изъяли метадон, деньги, полученные преступным путем, банковские карты и телефоны, с помощью которых осуществлялась связь с покупателями наркотиков и членами группировки.

По месту жительства 41-летнего киевлянина, который был оптовым сбытчиком, полицейские изъяли 30 расфасованных и подготовленных к продаже полиэтиленовых пакетиков с метадоном, 14 мобильных телефонов, а также 22 тыс. грн, полученных от продажи наркотиков. Кроме того, обнаружены и изъяты пистолет и граната.

Двое жителей Киева, 35-летний мужчина и 41-летняя женщина, занимались сбытом наркотиков методом закладок. У них также по месту жительства обнаружены и изъяты фасованный метадон, лекарственные таблетки «Сонат» и таблетки «Димедрол», мобильные телефоны и др.

Также решается вопрос об объявлении в розыск и задержании двух поставщиков: женщины и мужчины - жителей Донецка.

Все участники преступной группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.