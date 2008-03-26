Турчинов: гарантировать энергобезопасность - основная задача МинТЭК

Координировать Национальное агентство по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов должен министр топлива и энергетики. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ на заседании Правительственного комитета по вопросам правовой политики, обороны и правоохранительной деятельности, которое состоялось под его председательством.

Как сообщает пресс-служба первого вице-премьера, на заседании обсужден и одобрен для последующего рассмотрения правительством вопрос совершенствования государственного управления в сфере использования энергетических ресурсов и энергосбережения путем координации Национального агентства по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов министром топлива и энергетики. Во время обсуждения А.ТУРЧИНОВ отметил, что, “исходя из понимания целостной концепции исполнительной власти, гарантирование энергетической безопасности государства – основная задача Министерства топлива и энергетики”.