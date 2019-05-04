Черкасский журналист после нападения находится в коме, полиция возбудила дело

Журналист после операции находится в коме.

Полиция открыла уголовное производство по факту избиения в Черкассах местного журналиста Вадима Комарова.

Об этом сообщили в Секторе коммуникации полиции Черкасской области.

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По данным полиции, нападение произошло сегодня около 9 часов утра на одной из улиц в центре Черкасс.

Как стало известно правоохранителям, потерпевший шел по улице, когда на него напал неизвестный мужчина. Злоумышленник нанес журналисту телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия. С тяжкими телесными повреждениями пострадавшего доставили в больницу.

По факту избиения журналиста открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Личность нападавшего устанавливают правоохранители.

В то же время депутат Черкасского городского совета Александр Радуцкий сообщил в Facebook, что Комаров после операции находится в коме.

«Вадима Комарова прооперировали. Он в коме. Молимся. У нас 7 дней», - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 мая, депутат Черкасского горсовета Александр Радуцкий сообщил в Facebook, что в Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова, он находится в тяжелом состоянии. По словам депутата, утром избитого журналиста увидели прохожие на перекрестке и вызвали «скорую».

Радуцкий напомнил, что Комаров в своих публикациях неоднократно поднимал очень острые темы, в частности, об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии № 62, хищения бюджетных средств, незаконном строительстве, коррупции в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста пытались застрелить.