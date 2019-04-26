Климкин призвал жителей ОРДЛО не получать российские паспорта
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей временно оккупированных районов Донбасса не поддаваться на манипуляции РФ и не получать российские паспорта.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал на совместном с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом брифинге в Киеве.
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«Я хочу обратиться к украинским гражданам, страдающим на оккупированных территориях - не ведитесь на эти российские манипуляции. У вас отняли настоящее, этими действиями РФ у вас отнимает будущее - не ведитесь. Это фундаментальное нарушение и международного права, и украинского законодательства», - подчеркнул он.
По словам Климкина, РФ делает это сознательно, чтобы манипулировать гражданами Украины и использовать их в своей политике, которое заключается в дестабилизации ситуации в Украине.
«Никаких других целей у РФ в этом смысле нет», - подчеркнул министр.
Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощеннии получения российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. В Кремле объяснили, что такое решение принято президентом РФ «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».