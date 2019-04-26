Климкин призвал жителей ОРДЛО не получать российские паспорта

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что указ президента России об упрощенной процедуре получения российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса нарушает международное право.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей временно оккупированных районов Донбасса не поддаваться на манипуляции РФ и не получать российские паспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал на совместном с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом брифинге в Киеве.

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«Я хочу обратиться к украинским гражданам, страдающим на оккупированных территориях - не ведитесь на эти российские манипуляции. У вас отняли настоящее, этими действиями РФ у вас отнимает будущее - не ведитесь. Это фундаментальное нарушение и международного права, и украинского законодательства», - подчеркнул он.

По словам Климкина, РФ делает это сознательно, чтобы манипулировать гражданами Украины и использовать их в своей политике, которое заключается в дестабилизации ситуации в Украине.

«Никаких других целей у РФ в этом смысле нет», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощеннии получения российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. В Кремле объяснили, что такое решение принято президентом РФ «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».