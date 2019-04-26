цей матеріал доступний українською

Климкин призвал жителей ОРДЛО не получать российские паспорта

14:06, 26 апреля 2019
Общество
206 0
REUTERS

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей временно оккупированных районов Донбасса не поддаваться на манипуляции РФ и не получать российские паспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал на совместном с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом брифинге в Киеве.

Читайте такжеРФ в будущем будет пытаться выдавать свои паспорта в Украине не только жителям ОРДЛО – Климкин

«Я хочу обратиться к украинским гражданам, страдающим на оккупированных территориях - не ведитесь на эти российские манипуляции. У вас отняли настоящее, этими действиями РФ у вас отнимает будущее - не ведитесь. Это фундаментальное нарушение и международного права, и украинского законодательства», - подчеркнул он.

По словам Климкина, РФ делает это сознательно, чтобы манипулировать гражданами Украины и использовать их в своей политике, которое заключается в дестабилизации ситуации в Украине.

«Никаких других целей у РФ в этом смысле нет», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощеннии получения российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. В Кремле объяснили, что такое решение принято президентом РФ «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Упрощение Путиным получения гражданства РФ для жителей "ЛДНР"
Теги: #Россия#Климкин#ОРДЛО#паспорта