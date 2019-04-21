Срочнику, сбежавшему с автоматом из воинской части на Волыни, грозит до 10 лет заключения

Солдат сбежал из военной части А1008 с автоматом АКС-74, с двумя снаряженными магазинами по 30 патронов в каждом, и штык-ножом.

На Волыни солдату-срочнику, который 16 апреля сбежал с автоматом из воинской части и был задержан 20 апреля, объявили о подозрении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного бюро расследований, солдат исчез вместе с автоматом АКС-74 с двумя снаряженными магазинами по 30 патронов в каждом, и штык-ножом. На момент побега военнослужащий был часовым внутренней стражи воинской части А1008, расположенной в городе Владимир-Волынский Волынской области.

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Как отмечается в сообщении, срочник находился в с. Радовичи Турийского района Волынской области, что почти за 40 километров от Владимира-Волынского.

«Военнослужащий задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. При нем обнаружено оружие, с которым он покинул место службы, а также боеприпасы и штык-нож. Причины своего поступка военнослужащий в настоящее время объяснить не может», - добавили в ведомстве.

Сейчас следователи теруправления ГБР, расположенного во Львове, сообщили военнослужащему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.408 Уголовного кодекса Украины (дезертирство с оружием, совершенное в условиях особого периода).

Решается вопрос относительно избрания солдату меры пресечения. В случае признания военнослужащего виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Как сообщал УНИАН, солдат сбежал из военной части вечером 16 апреля. На военную службу был призван в ноябре 2018 года Братским районным военным комиссариатом Николаевской области. С января 2019 года проходил срочную военную службу в 14-й отдельной механизированной бригаде.