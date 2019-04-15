"Секретная технология, невидимые машины": в сети показали фото пустого Крымского моста

На мосту не видно ни одного автомобиля.

В сети опубликовали новые фото пустого Крымского моста.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Даже не знаю, откуда у меня привычка постоянно врать, что мост по прямому назначению используют разве что БТРчики Шойгу... Фуры с товарами, автобусы туристов, авто отдыхающих...шо? Полно ж?", - написала она.

"Свежепереполненный мост фурами, автомобилями туристов...", - отметила блогер.

"Машины невидимые просто. Секретная технология", "Какой мост? Это картонная копия на Мосфильме", - смеются в комментариях.

Как сообщал УНИАН, на Крымском мосту началось опасное строительство.