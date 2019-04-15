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"Секретная технология, невидимые машины": в сети показали фото пустого Крымского моста

11:23, 15 апреля 2019
Общество
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На Крымском мосту начали укладывать рельсы / RoksolanaToday&Крым

Об этом сообщает блогер  RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

RoksolanaToday&Крым

"Даже не знаю, откуда у меня привычка постоянно врать, что мост по прямому назначению используют разве что БТРчики Шойгу... Фуры с товарами, автобусы туристов, авто отдыхающих...шо? Полно ж?", - написала она.

RoksolanaToday&amp;Крым

"Свежепереполненный мост фурами, автомобилями туристов...", - отметила блогер.

"Машины невидимые просто. Секретная технология", "Какой мост? Это картонная копия на Мосфильме", - смеются в комментариях.

Как сообщал УНИАН, на Крымском мосту началось опасное строительство.

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Теги: #Крым#крымский мост